Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в сфере внутренней политики Азербайджана опирается на принципы гуманизма - политолог

26 января 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гибкость последних структурных преобразований в государственном управлении Азербайджана повышает эффективность управления, и в то же время свидетельствует, что внимание и забота о гражданах страны находится в центре внимания государства, сказала в субботу Trend политолог Назакет Мамедова.

По словам политолога, во время сокращений работников на предприятиях Европы и других стран иногда наблюдаются забастовки, в которых участвуют тысячи оставшихся без работы людей. «В конце прошлого года в результате ликвидации ряда предприятий в Армении были сокращены работники, и тысячи армянских граждан встречали Новый год в качестве безработных. Однако в Азербайджане такого не происходит, наоборот, люди получили возможность работать в государственных структурах, что еще раз доказал последний шаг Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В Азербайджане предпринимаются, и будут предприниматься меры по трудоустройству работников структур, упраздненных в результате структурных преобразований», - сказала Мамедова.

Мамедова подчеркнула, что деятельность Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой внутри страны и за ее пределами охватывает самые щепетильные и тяжелые сферы.

Эксперт добавила, что деятельность Мехрибан Алиевой в сфере внутренней политики опирается на принципы гуманизма. Многочисленные инициативы по амнистии, государственная забота о беженцах и вынужденных переселенцах, пропаганда в мировом масштабе материального и нематериального культурного наследия Азербайджана и включение его в список наследия влиятельных организаций, развитие культуры и образования, ставшие одним из основных направлений деятельности государства и Фонда Гейдара Алиева, забота о молодежи, а также детях, лишенных родительской заботы, все перечисленное является результатом деятельности Первого вице-президента страны. «Мехрибан Алиева незамедлительно реагирует на все адресованные к ней обращения. Помогая в восстановлении прав нуждающихся в помощи граждан, Первый вице-президент Азербайджана преодолевает создающие препятствия бюрократические механизмы. И указание об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны», является продолжением гуманных шагов Первого вице-президента Мехрибан Алиевой», - отметила Мамедова.

Отметим, что накануне Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны».

13 декабря 2018 года группа лиц обратилась к Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой с письмом об освобождении от занимаемых должностей в ООО "Отряд военизированной охраны". В результате изучения обращения выяснилось, что в связи с аварией, произошедшей 3 июля 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в городе Мингячевир, для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера на стратегических объектах государственного значения в энергетической системе в качестве превентивных мер было принято решение об осуществлении охраны данных объектов охранной полицией МВД. В результате возложения необходимой части охраны ООО "Азербайджанская ТЭС" на МВД, осуществления значительной части охраны Мингячевирской и Варваринской гидроэлектростанций министерством по чрезвычайным ситуациям, а также установки на «Азербайджанской ТЭС» и в ряде станций умных камер наблюдения и выполнения работ по ограждению было принято решение о сокращении некоторых работников.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание об оперативном решении вопроса с условием восстановления трудовых прав работников и обеспечения их соответствующей работой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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