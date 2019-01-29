Президент Азербайджана: В предстоящие несколько лет все семьи шехидов будут обеспечены домами и квартирами (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В предстоящие несколько лет все семьи шехидов будут обеспечены домами и квартирами. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце.

Глава государства отметил, что внимание к семьям шехидов еще раз проявило себя в прошлом году.

"В апреле прошлого года азербайджанский народ еще раз оказал мне доверие, поверил в меня, избрал на пост президента. Мой первый указ был связан с усилением социальной защиты семей шехидов. Разумеется, это было не случайно. Я мог бы подписать указ по любой сфере – в области экономики, внешней политики, в связи с социальными вопросами. Но я посчитал, что первый указ должен быть связан с семьями шехидов. На основании данного указа государством предусматривается предоставить около 10 тысячам семей шехидов единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов. Еще раз говорю, я не хочу сравнивать Азербайджан с какой-либо другой страной, но и это правда, что Азербайджан многим странам показывает пример в этой области.

Процесс выплаты уже начался. Как мне сообщили, более трех тысяч семей шехидов получили по 11 тысяч манатов. Но в ходе данного процесса выяснилось, что сумма, полученная гражданами в свое время в виде пособия, не совпадает с предоставляемой сегодня суммой. То есть, в те годы – в начале 1990-х годов – цифра хотя и была высокой, - тогда предусматривалось 50 тысяч манатов, однако тогдашние 50 тысяч манатов вовсе не могут сравниться с нынешними 11 тысячами манатов. Я изложил общественности свое мнение по этому поводу. Я сказал, что данный вопрос необходимо серьезно изучить, и преимущество здесь должны составлять два основных фактора: закон и справедливость. С одной стороны, граждане, в свое время получившие это пособие, не должны быть включены в данный список. Этого требуют закон и правила. С другой стороны, мы должны справедливо решать все вопросы, подходить ко всем вопросам сквозь призму социальной справедливости. Учитывая это, я подписал сегодня новый Указ", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что согласно данному Указу, число граждан, которые получат 11 тысяч манатов, было увеличено на 2725 человек.

"В их число, естественно, входят граждане, получившие в свое время пособие в меньшем размере, и представители семей шехидов органов внутренних дел, вообще не попавшие в список, их число превышает 460 человек.

Естественно, это требует крупных средств. Для реализации данной программы из государственного бюджета планируется выделить в целом 135 миллионов манатов. Это достаточно крупная сумма. Мы стараемся очень экономно подходить ко всем средствам. Стараемся оказать большую поддержку направлениям, обусловливающим сегодня экономическое, социальное развитие нашей страны. Но я всегда говорил, что благосостояние, достаток граждан Азербайджана - для нас важнейшая задача. Поэтому принятие данного решения является, в первую очередь, справедливым, а с другой стороны, после Указа Президента оно уже вступает в силу как официальный документ. Мы обеспечили эти два фактора.

Я еще раз хочу сказать: социальные проблемы граждан и впредь всегда будут находиться в центре внимания. Мы и дальше будем строить и сдавать дома для семей шехидов. Только в минувшем году 626 семьям шехидов были предоставлены новые квартиры и дома. В этом году еще 800 семей шехидов получат новые квартиры, дома. В предстоящие несколько лет все семьи шехидов будут обеспечены домами и квартирами. Не останется ни одной семьи шехида, не обеспеченной государством домом или квартирой", - сказал глава государства.

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