Президент Азербайджана: Мы доказали, что имеем преимущество над врагом и на поле боя (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Мы доказали, что имеем преимущество над врагом и на поле боя. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце.

"Я признателен вам за все добрые слова. Еще раз хочу сказать: служить азербайджанскому народу – для меня большая честь. Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан - одно из стремительно и успешно развивающихся государств в мировом масштабе.

"Укрепляется экономический, военный потенциал нашей страны. Должен особо отметить, что в результате успешной экономической политики Азербайджан сегодня может осуществлять крупномасштабные социальные проекты. Если бы у нас не было финансовых возможностей, если бы наше материальное положение было бы плохим, то мы не смогли бы выдвинуть эти проекты, инициативы. Граждане, которым в свое время было предоставлено пособие, получили тогда небольшую сумму. Если перевести ее в доллары по тому курсу, то пособие составляло примерно 20-50 долларов. То есть, наших возможностей хватало только на это, других возможностей не было. Но сегодня 11 тысяч манатов составляют совершенно иную стоимость. Поэтому экономическое развитие нашей страны, улучшение материального положения позволяют нам осуществлять многие социальные проекты. Мы построили на свои деньги более ста городков, 6650 семьям шехидов предоставлены квартиры. Как я уже отметил, все семьи шехидов будут обеспечены квартирами, последовательно, уже составляется программа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что для укрепления военного потенциала нашей страны требуются очень крупные средства.

"Сейчас мы оснащаем нашу армию самым современным вооружением. Почему? Потому что мы находимся в условиях войны. Потому что наши земли находятся под оккупацией. На эти цели также выделяются большие средства. В прошлом году в Баку состоялись два военных парада, которые продемонстрировали наш мощный военный потенциал. Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий в мировом масштабе. Мы стремимся к всестороннему решению стоящих перед страной проблем. Решение социальных вопросов является приоритетом. Но для достижения решения данных вопросов нужна мощная экономика. Поэтому экономическое развитие и впредь должно быть таким, чтобы это позволяло осуществлять социальные проекты.

Знаете, сейчас мы живем в условиях рыночной экономики, которая имеет свои законы. Порой рыночная экономика не очень согласуется с социальной политикой. Считаю, что модель успешного развития нашей страны включает оба направления этих двух важных факторов. Потому что мы хотим добиться экономического развития для того, чтобы масштабнее решать социальные вопросы, чтобы наши граждане жили еще лучше. В пределах возможностей мы помогаем нашим гражданам, живущим в тяжелом положении. Мы возводим городки, строим дома для граждан, потерявших свой дом, свою землю, предоставляем им квартиры. Гражданам, которые сегодня все еще не могут обеспечить свои материальные возможности на должном уровне, государством оказывается адресная социальная помощь", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является одной из редких стран в мире, где программа адресной социальной помощи приобрела широкие масштабы.

"Сегодня мы ищем и находим новые возможности для граждан, которые пока еще не могут обеспечить себя работой, широкий размах получит программа самозанятости. Только в этом году программой самозанятости будет охвачено 7 тысяч семей. Для чего? Для того, чтобы несостоятельные семьи были обеспечены государством специальными средствами и могли построить для себя малый бизнес. Для осуществления всей этой работы, конечно, в нашей стране должна продолжаться сегодняшняя политика. Это – единственно правильная политика. Именно благодаря ей Азербайджан смог показать себя в мировом масштабе как независимая страна.

В сегодняшних выступлениях говорилось о Джоджуг Марджанлы. Джоджуг Марджанлы превратился в символ нашей несгибаемой воли. Его благоустройство, реконструкция стали возможны в результате военной победы. Мы доказали, что имеем преимущество над врагом и на поле боя. Мы развеяли в пух и в прах миф, который армяне, руководство Армении создавали на протяжении многих лет. Они пытались доказать, что превосходят нас в военном отношении и поэтому смогли захватить наши земли в начале 1990-х годов", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что азербайджанской общественности хорошо известна причина оккупации.

"Главная причина - в представленных в то время в руководстве Азербайджана предателях, продажных, некомпетентных, безграмотных людях. Ведя борьбу, войну между собой, они позволили врагу захватить наши земли. Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан – сильное государство, что азербайджанские солдаты и офицеры – бесстрашные, профессионалы. Показали, что у нашей страны сильная армия, и продемонстрировали, что азербайджанский народ никогда не мирился и не смирится с этой оккупацией. Спустя два года после апрельских боев была проведена успешная нахчыванская операция. Еще большая, чем в 2016 году, в несколько раз большая территория перешла под наш контроль и была освобождена от оккупантов. Сегодня мы контролируем стратегические пути, коммуникации, проходящие через территорию Армении. Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. Мы хотим мирного урегулирования конфликта. Мы не хотим, чтобы были шехиды, не хотим, чтобы молодые люди становилась шехидами. Для мирного урегулирования конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь. Сегодня эти три фактора есть и они ведут нашу страну в будущее.

Дорогие братья, сестры, бабушки, дедушки, хочу еще раз выразить вам глубокое почтение. Вы вырастили замечательных сыновей для Родины. Вы были опорой для своих близких. Вы можете гордиться своими сыновьями-шехидами. Весь азербайджанский народ гордится нашими шехидами. Шехиды всегда живут и вечно будут жить в наших сердцах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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