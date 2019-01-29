Встреча Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с семьями шехидов говорит об особой заботе государства о них - депутат

БАКУ /Trend/ - Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с семьями шехидов демонстрирует как особую заботу государства о них, так и большое внимание и уважение к национально-духовным ценностям.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

По его словам, эта встреча в то же время способствует укреплению у азербайджанской молодежи чувства патриотизма, чувства любви к Родине.

Депутат сказал, что в Азербайджане предпринимаются важные шаги по усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны, и добавил, что до сих пор гражданам этой категории было предоставлено 6654 квартиры.

«Ожидается, что в этом году данным гражданам будет предоставлено 800 квартир. Также до настоящего времени гражданам этой категории было предоставлено 6144 автомобиля», - добавил Гасымлы.

Гасымлы отметил, что государство оплачивает учебу детей шехидов и инвалидов, получающих платное образование в государственных высших и средних специальных учебных заведениях.

Отметим, что внимание к семьям шехидов и забота о них – одно из важных направлений политического курса, проводимого Президентом Ильхамом Алиевым. За прошедший период также увеличился размер Президентской стипендии, выплачиваемой семьям шехидов и инвалидам войны, Национальным героям, ежемесячно выплачивается социальное пособие детям этой категории лиц. Таким образом, с каждым годом улучшалась социальная защита семей шехидов, проводимые главой государства мероприятия в этой сфере всегда встречались общественностью с большой симпатией и удовлетворением. Первый указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после победы на президентских выборах 2018 года, также из этой категории. Этот указ, предусматривающий выплату единовременной помощи семьям шехидов, считается одним из самых гуманных шагов, направленным на повышение благополучия граждан Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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