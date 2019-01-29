Президент Ильхам Алиев относится к семьям шехидов как к родным - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане семьи шехидов всегда находятся в центре высокого внимания и заботы главы государства, и их социальная защита из года в год усиливается. Об этом во вторник сказала Trend директор Института востоковедения имени Зии Буньядова Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента), академик Гевхар Бахшалиева.

По ее словам, вчерашняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с семьями шехидов стала наглядным примером внимания и уважения, оказываемого семьям шехидов.

«В ходе встречи Президент Ильхам Алиев оказал высокое внимание родителям шехидов, отнесся к каждому отцу, матери шехида как к родным. Это еще раз продемонстрировало то, как дороги наши шехиды и их семьи, а также уважение к ним», - добавила академик.

Бахшалиева отметила, что внимание и забота о семьях шехидов всегда отражаются в указах и распоряжениях главы государства.

«В нашей стране предпринимаются важные шаги по усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны. За прошедший период гражданам из этой категории были предоставлены 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году гражданам из этой категории планируется предоставить как минимум 800 квартир», - добавила депутат.

Она отметила, что указ от 28 января 2019 года, имеющий важное социальное значение и представляющий собой очередное проявление большого внимания и заботы, еще больше расширил круг семей шехидов, которым будут выплачена единовременная помощь.

«Благодаря очередной гуманной инициативе главы государства дополнительно будет осуществлена единовременная выплата наследникам 2264 военнослужащих-шехидов и 461 сотрудника полиции, ставшим шехидами. Согласно новому указу, выплаты теперь охватывают 12 268 наследников шехидов, и размер выплачиваемых средств достигает 135 миллионов манатов», - добавила директор Института.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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