Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию о статусе Каспия

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в ходе пленарного заседания в четверг одобрили ратификацию конвенции о правовом статусе Каспийского моря, как передаёт Trend сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, что Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря приняли 12 августа 2018 года после более двадцати лет переговоров. Документ был подписан в ходе V саммита глав прикаспийских государств в Актау президентами Азербайджана, Казахстана, России, Ирана и Туркменистана. Конвенция утверждает возможность прокладки подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря «при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участниками которых они являются».

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – важный шаг на пути к мировой энергетической безопасности. Отметим, что переговоры с 2011 года между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном ведутся соответствующие переговоры. В частности, продвигается проект прокладки Транскаспийского газопровода к берегам Азербайджана, откуда туркменское сырье может быть доставлено в Турцию и далее в Европу. Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС проекта Южного газового коридора.

В этом направлении могут быть полезными проекты Трансанатолийского (TANAP - в котором задействованы Турция и Азербайджан) или AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector). Туркменистаном ранее было заявлено о готовности снабжать Европу в ежегодном объеме до 40 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов может в перспективе обеспечить работающая в туркменском секторе Каспия Petronas. Остальной объем может быть обеспечен за счет газопровода Восток-Запад, который берет начало от крупного туркменского месторождения «Галкыныш» и финиширует у берегов Каспия. В свою очередь, Азербайджан выразил готовность предоставить свою территорию, транзитные возможности и инфраструктуру для реализации данного проекта.

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