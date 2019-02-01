Утвержден план законодательной работы весенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана утвержден план законодательной работы весенней сессии на 2019 год.

Во время весенней сессии планируется рассмотреть несколько новых законопроектов.

В том числе, законопроекты "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики", "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики", "О профессиональных объединениях", "О социальных заказах", "О внутренних войсках", "О статусе военнослужащих", "О технической чистке", "О стандартизации", "О кабельном вещании", "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве", "О туризме", "Об общем образовании", "О кинематографии", "Об охране и развитии искусства мугама Азербайджана", "О письменных памятниках", "О репродуктивном здоровье", "О донорстве и трансплантации человеческих органов" и другие.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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