Президент Албании посетит Баку

1 февраля 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Албании Илир Мета в марте посетит Баку для участия в VII Глобальном Бакинском форуме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Международный центр Низами Гянджеви.

Отметим, что VII Глобальный Бакинский форум состоится в Баку 14-16 марта при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви.

Ожидается, что в работе форума примут участие 450 гостей из свыше 70 стран мира. Темой VII Глобального Бакинского форума станет «Новая внешняя политика».

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы «Роль крупных сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Ожидается участие в форуме известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей. В мероприятии примут участие и нынешние главы государств и правительств.

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