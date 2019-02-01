Парламент Азербайджана должен направить Европарламенту письмо протеста - депутат

1 февраля 2019 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана должен направить письмо протеста Европейскому парламенту, принявшему резолюцию по Азербайджану с резкими заявлениями.

Об этом в пятницу на заседании парламента сказал депутат Фазаил Агамалы.

По его словам, Европейский парламент вновь продемонстрировал предвзятую позицию в отношении Азербайджана, стране были предъявлены необоснованные обвинения.

«Это является наглядным примером двойных стандартов. С сожалением стоит отметить, что Европарламент, международные организации не комментируют происходящее в Армении. Не было никаких обсуждений в связи со смертью в результате голодовки в армянской тюрьме политического активиста. Европейские организации, защищая Армению, стимулируют ее захватническую политику против Азербайджана. Существует двойной подход в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом», - отметил Агамалы.

По словам депутата, в письме протеста необходимо потребовать, чтобы был положен конец двойным стандартам.

«По мере укрепления, повышения авторитета Азербайджана, углубления реформ в стране антинациональные силы переходят в атаку», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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