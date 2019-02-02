Президент Ильхам Алиев обеспечивает институциональное развитие азербайджанской молодежи - эксперт

2 февраля 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев обеспечивает институциональное развитие азербайджанской молодежи. Об этом в субботу сказал Trend политический эксперт Бахруз Гулиев, говоря о проведенном накануне республиканском заседании, посвященном Дню молодежи.

Гулиев отметил, что главной целью шагов, принятых в направлении развития молодежи в Азербайджане, является более эффективное использование ее потенциала в государственном управлении, общественных институтах, законодательных органах, на различных важных платформах.

«То, что сегодня наша молодежь может представлять страну на различных международных трибунах, важных соревнованиях, в научных аудиториях – показатель развития молодежи Азербайджана, успешной молодежной политики, проводимой государством», - добавил Гулиев.

По его словам, за прошедший период в Азербайджане сформировалась достаточно образованная молодежь, которая имеет зрелое политическое сознание, мировоззрение.

«Участие молодежи в подготовке интеллектуальной продукции, производимой в стране, свидетельствует о ее научно-интеллектуальном потенциале. Сегодня волонтерское движение в Азербайджане вступило на новый этап, и здесь есть особая заслуга молодежи», - сказал политический эксперт.

Он добавил, что азербайджанская молодежь всегда была окружена вниманием и заботой государства.

«Государственные программы, проекты, осуществляемые в Азербайджане, стимулируют развитие молодежи не только в столице, но и в регионах, где так же открываются спортивные центры, олимпийские комплексы, дома молодежи, создаются различные кружки, необходимая инфраструктура для эффективного досуга. Ряд государственных структур и фондов оказывает поддержку молодежи, начиная от ее образования за рубежом и до индивидуального развития. Данные достижения стали возможны в результате проводимой главой государства успешной политики», - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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