Азербайджанская молодежь способна успешно пропагандировать и представлять страну на международной арене - политолог

БАКУ /Trend/ - Неминуемый в современном мире процесс глобализации позволяет каждому народу пропагандировать свою культуру. В этой связи весьма важным фактором является воспитание молодежи в национальном духе.

Об этом в понедельник сказала Trend политолог Назакят Мамедова.

По ее словам, как справедливо отметил Президент Ильхам Алиев, азербайджанская молодежь должна воспитываться в национальном духе, чтобы в будущем достойно защищать государственные и национальные интересы.

Политолог считает, что молодежь играет очень большую роль во всестороннем развитии Азербайджана.

«Сегодня азербайджанская молодежь живет в период независимости. Это большое счастье. Сегодня каждый патриот-азербайджанец справедливо гордится тем, что является гражданином независимого Азербайджана. Наша молодежь сыграла очень большую роль во всестороннем развитии нашей страны. Молодежь успешно действует во всех сферах, вносит большой вклад в общее развитие страны. Одним из важных требований современного мира является воспитание образованной и грамотной молодежи. В этой связи Президент Ильхам Алиев на республиканском совещании, посвященном Дню молодежи, отметил: «Обращаясь ко всей молодежи, я призываю ее уделять большое внимание образованию, так как в сегодняшнем мире знания и грамотность находятся на переднем плане», - добавила политолог.

По ее словам, в настоящее время одна из стратегических целей Азербайджанского государства - обеспечить устойчивость процесса подготовки молодых кадров, которые способны успешно продолжать политику государства и обладают потенциалом для деятельности в соответствии с мировыми реалиями.

«Также вызовы современного мира позволяют говорить, что благодаря грамотной, эрудированной молодежи страны смогут занять свое достойное место в мире. Глобализация, четвертая промышленная революция, создание искусственного интеллекта требуют от каждой страны адекватного подхода, а также подхода к вызовам исходя из стратегических дорожных карт. Политика Азербайджана, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, привела к воспитанию грамотной, преданной Родине, приверженной государству молодежи, которая способна успешно пропагандировать и представлять страну на международной арене», - добавила Мамедова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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