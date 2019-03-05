Такие масштабные социальные реформы, как в Азербайджане, не проводятся ни в одной стране - Сиявуш Новрузов

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Азербайджане экономические реформы создали условия для увеличения доходов бюджета, финансовых возможностей страны, и Президент Ильхам Алиев, в первую очередь, обеспечил направление данных средств именно в социальную сферу.

Об этом во вторник сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов сказал, что шаги в социальной сфере, предпринимаемые в 2019 году, являются составной частью реализуемого большого социального пакета.

«Данные шаги были анонсированы Президентом Ильхамом Алиевым еще в прошлом году, и в данный момент идет процесс их реализации. Принимаемые сегодня Азербайджаном шаги в социальной сфере по своему масштабу, кругу охвата не наблюдаются ни в одной стране. Проводимая правительством Азербайджаном социальная политика, на самом деле носит революционный характер. Это, в первую очередь, наглядный пример проявления внимания и заботы Президента, Азербайджанского государства к своим гражданам», - добавил Новрузов.

Новрузов сказал, что минимальная зарплата увеличилась на 38 процентов и повысилась с 130 манатов до 180 манатов.

«Также предусмотрено повышение зарплат людей, работающих на государственной службе. Одним словом, эти шаги, охватывающие все слои населения, служат усилению социальной защиты людей», - отметил депутат.

Председатель комитета также коснулся указа «О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане», подписанного Президентом Ильхамом Алиевым.

«Этот указ имеет очень важное значение. Ни для кого не секрет, что сегодня в мире наблюдаются очень сложные процессы и большие экономические изменения. Я неоднократно отмечал, что падение и повышение цен на нефть – результат не экономических, а политических процессов. Естественно, некоторые государства злоупотребляют этим и, в итоге, от этого страдают граждане многих стран. На фоне этих процессов меньше всего девальвации подвергся азербайджанский манат», - сказал Новрузов.

По его словам, Президент Ильхам Алиев своим вышеуказанным решением еще раз продемонстрировал и доказал, что все предусмотрено для граждан страны, Азербайджанское государство находится рядом со своими гражданами.

Новрузов отметил, что экономический потенциал Азербайджана и финансовые возможности позволяют принимать подобные шаги.

«Все, что ни создается сегодня – это все делается для граждан. Именно поэтому азербайджанский народ, граждане страны поддерживают осуществляемую под руководством Президента Ильхама Алиева политику, принимаемые шаги. Это также является наглядным примером единства власти и народа», - добавил председатель парламентского комитета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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