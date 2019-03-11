Президент Албании: Бакинский форум вносит значимый вклад в укрепление взаимопонимания на региональном и глобальном уровнях (Интервью)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с Президентом Албании Илиром Метой в преддверии седьмого Бакинского глобального форума

О значимости Бакинского глобального форума

Президент Албании Илир Мета отметил, что Бакинский глобальный форум стал важной глобальной платформой с участием видных деятелей политики, бизнеса, научных кругов и молодежных форумов.

«Эта платформа вносит значимый вклад в создание и укрепление диалога и взаимопонимания на региональном и глобальном уровнях», - сказал Илир Мета.

По словам президента Албании, тема седьмого Бакинского глобального форума - «Новый мировой порядок», весьма четко отражает этот вклад.

«В частности, я хотел бы выразить признательность за посвящение отдельной панели Балканскому региону на фоне аналитических оценок важности этого региона в контексте различных политических событий в мире. Я убежден, что в течение трех дней работы Форума будет высказано много ценных идей, которые могут оказать положительное влияние на различные события в мире», - добавил глава государства.

Илир Мета отметил, что сегодня, как никогда, миру необходимо навести мосты сотрудничества и создать инклюзивные общества.

Перспективы для развития экономического сотрудничества

Проведение албанско-азербайджанского бизнес-форума усилило бы двустороннее экономическое сотрудничество, сказал в частности президент Албании Илир Мета.

«Я уверен, что проведение албанско-азербайджанского бизнес-форума в Тиране или в Баку, с участием представителей деловых кругов двух стран в таких приоритетных областях, как энергетика, инфраструктура, туризм и производство, послужило бы укреплению экономического сотрудничества за счет реализации совместных проектов и инвестиций», - сказал Илир Мета, говоря о путях укрепления экономических связей двух стран.

Глава государства отметил, что Албания и Азербайджан достигли полного взаимопонимания по всем вопросам.

«Несомненно, возможности двустороннего, а также многостороннего сотрудничества действительно огромны и еще недостаточно изучены. Я думаю, что потенциал действительно очень велик», - сказал Илир Мета.

Президент Албании отметил, что в настоящее время ключевым аспектом двусторонних экономических отношений считается сотрудничество в энергетической сфере.

«У нас очень хорошее и тесное сотрудничество в рамках проекта Трансадриатического трубопровода, который окажет большое влияние на сферу энергетики Европы и позволит обеспечить регион альтернативным источником газа. Конечно, кроме энергетической сферы, я уверен, что экономическое сотрудничество может быть распространено и на другие области представляющие взаимный интерес, в том числе на туризм, где Албания является одной из наиболее привлекательных стран на Балканах. Наряду с энергетикой и туризмом мы рассчитываем привлечь инвестиции в дорожную инфраструктуру, строительство аэропортов, а также железнодорожную инфраструктуру», - сказал Илир Мета.

Как отметил глава государства, еще одним важным сектором, обеспечивающим более 20 процентов ВВП Албании, является сельское хозяйство, которое обладает высоким экспортным потенциалом, особенно в сфере переработки аграрной продукции.

«Будучи страной, с наиболее молодым населением в Европе, с большим числом образованных молодых специалистов, в Албании динамично развивается сектор финансовых услуг и ИКТ, обладающих внушительным потенциалом для привлечения иностранных инвестиций. Промышленный сектор также является довольно привлекательным, особенно учитывая создание свободных экономических зон и промышленных зон и выгодное географическое положение Албании в качестве точки входа на рынок ЕС», - добавил Илир Мета.

Необходимо активизировать двусторонние контакты, причем не только на политическом или дипломатическом уровне, но, прежде всего, между деловыми кругами обеих сторон, с тем, чтобы лучше изучить возможности для взаимных инвестиций, которые затем быстро приведут к увеличению объемов торговли между двумя странами, отметил президент Албании.

Пути развития отношений в сфере туризма

Албания заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в туристическую сферу, сказал Мета.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы азербайджанские компании инвестировали в сектор туризма Албании, а азербайджанские граждане приезжали в Албанию и наслаждались замечательными достопримечательностями страны. Необходимо поощрять инвесторов и туроператоров двух наших государств, чтобы они разрабатывали конкретные идеи о том, как совместно финансировать проекты в этой области», - сказал Илир Мета.

Президент отметил, что в Албании более 270 солнечных дней в году, что создает условия для элитного прибрежного туризма. Страна также обладает исключительным потенциалом для развития горного туризма, добавил глава государства.

«Я должен отметить, что соответствующие структуры двух стран должны приложить больше усилий, в целях содействия сотрудничеству между соответствующими деловыми кругами. Туризм является одним из наиболее приоритетных секторов албанской экономики, поэтому недавно был подготовлен пакет финансовых стимулов для привлечения инвестиций в туристические курорты страны с пятизвездочными отелями», - сказал Илир Мета.

Глава государства отметил, что Албания остается впечатляющим и неисследованным "оазисом" потрясающих средиземноморских красот, и гражданам Азербайджана предлагается их увидеть и насладиться ими.

Проект Трансадриатического трубопровода

Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, позволил Албании изменить свое геостратегическое положение в регионе, отметил президент Албании Илир Мета.

«TAP является одним из самых важных стратегических проектов, в которых когда-либо участвовала Албания, потому что благодаря этому проекту моя страна впервые включена в карту газовых коридоров мира», - сказал Илир Мета.

Глава государства отметил, что благодаря этому проекту Албания стала одной из будущих основных стран-транзитеров азербайджанского газа из Каспийского моря в Европу.

«Азербайджан играет ключевую роль в диверсификации источников и маршрутов поставок газа в Европу. Азербайджан поможет диверсифицировать источники поставок энергетических ресурсов в Албанию и посредством проекта TAP в среднесрочной перспективе создаст возможности для рядовых потребителей и бизнеса в Албании приобретать природный газ по низким ценам», - добавил Илир Мета.

С реализацией проектов TAP и IAP (Ионическо-Адриатический трубопровод) будут созданы все условия и возможности для расширения сотрудничества в области газификации Албании и других стран Балканского региона, отметил глава государства.

Илир Мета сказал, что энергетическая безопасность является предпосылкой экономического развития страны, и в этом отношении вклад Азербайджана через инвестиции SOCAR незаменим. В данном контексте президент Албании особо отметил помощь Азербайджана в разработке генерального плана газификации Албании, который позволит привлечь инвестиции в газораспределительную сеть страны.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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