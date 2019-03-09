Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном - Зариф

9 марта 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном.

Об этом, во время встречи с находящейся с официальным визитом в Иране азербайджанской делегацией во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, сказал министр иностранных дел Исламской Республики Джавад Зариф, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, вынесенных на повестку дня встречи, а также обсудили развитие связей в сферах туризма и культуры, сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, а также по расширению сотрудничества в рамках ЮНЕСКО.

Мамедъяров подчеркнул важность обеспечения мира и безопасности в регионе, в частности отметил вопрос скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и проинформировал Иранскую сторону о текущем состоянии переговоров. Было подчеркнута важность урегулирования конфликта для достижения мира, безопасности, устойчивого развития и благополучия в регионе.

Зариф отметил, что безопасность и развитие Азербайджана – значит безопасность и развитие Ирана. Глава МИД Ирана подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном. Зариф также отметил необходимость ускорения проектов, являющихся объектами обсуждений, для еще большего развития двусторонних связей.

Было отмечено, что сказанное начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммадом Багири во время визита в Азербайджан является официальной позицией Ирана. Зариф подчеркнул, что Иран является сторонником мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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