У противоречащих и бессмысленных заявлений армянского руководства нет политической перспективы - вице-президент ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в последние месяцы сводят на нет хрупкие надежды на перспективы переговорного процесса, сказал Trend в субботу вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азай Гулиев.

По словам Гулиева, азербайджанская делегация впервые на зимней сессии ПА ОБСЕ положительно оценила сделанные в январе заявления министров иностранных дел Армении и Азербайджана и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с мирными переговорами и призвала Ассамблею поддержать эти положительные месседжи.

"Однако последнее поведение Пашиняна и озвученные им заявления стирают осторожный оптимизм о том, что переговоры будут результативными. Как я уже отметил в своем заявлении для прессы второго марта, после анализа высказываний и поведения Пашиняна у меня лично сложилось мнение, что этот человек подходит к мирному процессу безответственно, возможно, не понимает, чего он хочет или о чем говорит", - сказал Гулиев.

Вице-президент ПА ОБСЕ добавил, что Пашинян то пытается изменить формат переговоров, усадить за стол переговоров сепаратистов, то отправляет министра иностранных дел на встречу, а как встретит Президента Азербайджана Ильхама Алиева, то пытается установить контакт и говорит о своей готовности к двусторонним переговорам.

"Думаю, что Пашинян, опасаясь внутреннего общественного мнения и своих конкурентов, вынужден демонстрировать отличную от официальных переговоров позицию, и делать пафосные заявления, или же этот человек просто не искренен, полностью не понимает серьезность и ответственность вопроса. Считаю, что обе ситуации опасны для Армении и не обещают ничего хорошего армянскому народу. Пашинян прекрасно знает, что невозможно изменить формат переговоров с международным статусом, и ни Азербайджан, ни ОБСЕ, утвердивший этот формат, не согласятся на это", - сказал Гулиев.

Гулиев подчеркнул, что выдвижение таких инициатив можно воспринимать как отказ Армении от переговорного процесса, что еще больше актуализирует военное решение конфликта, являющееся альтернативой мирным переговорам.

Используя все возможности дипломатии, продолжил Гулиев, необходимо продолжить доводить до внимания международного сообщества эту реальность.

"С другой стороны, настало время, чтобы сопредседатели Минской группы ОБСЕ также выразили свое отношение к заявлениям Пашина, угрожающим мирным переговорам. Все знают, что у противоречащих и бессмысленных заявлений армянского руководства и искусственного затягивания времени нет политической перспективы", - сказал вице-президент ПА ОБСЕ.

Гулиев подчеркнул, что Пашинян и его команда будут вынуждены демонстрировать конкретную политику и переживать последствия этой политики.

"С этой точки зрения время Пашиняна постепенно сужается. Надеюсь, что состоятся ожидаемые в ближайшие недели официальные встречи, будут полностью прояснены позиция и политика руководства Армении в отношении конфликта и мы в соответствии с этим еще раз рассмотрим следующие шаги, которые предпримем", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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