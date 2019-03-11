Азербайджанский депутат поднимет в Парламентском союзе ОИС вопрос карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - В столице Марокко - Рабате 11-14 марта пройдет 14-ая сессия Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС). На мероприятии Азербайджан представит руководитель делегации Милли Меджлиса (парламента) в Парламентском союзе ОИС Гевхар Бахшалиева, сообщает в понедельник Trend.

В Рабате, в первую очередь, будет уточнена повестки дня предстоящих мероприятий 41-го заседания Исполкома ПС ОИС, которая пройдет 11 марта. В этот же день на 7-ой Конференции мусульманских женщин-членов парламента, где выступит генеральный секретарь ПС ОИС, будут проведены обсуждения по таким темам, как роль женщин в решении местных и региональных проблем и конфликтов, защита мусульманских женщин и детей от противостояний на оккупированных территориях, и определятся дата и место проведения 8-ой Конференции мусульманских женщин-членов парламента.

В тот же день пройдет 9-ое заседание постоянного комитета по Палестине, второе заседание ассоциации генеральных секретарей членов парламентов и консультативное совещание Арабской группы.

В этот же также пройдут консультативные встречи Азиатских и Африканских групп.

13 марта на заседании общего комитета ПС ОИС будут рассмотрены финансовые и организационные вопросы, и будет подготовлен отчет.

Во время сессии с докладом выступит руководитель делегации Милли Меджлиса (парламента) в Парламентском союзе ОИС, депутат Гевхар Бахшалиева, которая расскажет участникам об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и о том, что он до сих пор остается нерешенным, а также выразит свое мнение касательно других вопросов, вынесенных на обсуждение.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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