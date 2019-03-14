Экс-президент Латвии: Бакинский форум зарекомендовал себя как главное ежегодное место встречи мировых лидеров (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Эксклюзивное интервью АМИ Trend с бывшим президентом Латвии, сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Вайрой Вике-Фрейбергой в преддверии седьмого Глобального Бакинского форума.

О значимости Глобального Бакинского форума

Из года в год Глобальный Бакинский форум становится все более масштабным, влиятельным и важным. Созданный и организованный по инициативе Международного центра Низами Гянджеви и пользующийся неизменной поддержкой и покровительством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, к настоящему времени Бакинский форум зарекомендовал себя как главное ежегодное место встречи бывших и нынешних мировых лидеров, ведущих мыслителей и интеллектуалов, политологов и комментаторов, руководителей ведущих международных агентств, фондов, аналитических центров, неправительственных организаций и журналистов. Специальная программа для талантливой молодежи из многих стран также стала неотъемлемой частью программы Форума.

Каждый год Бакинский форум выбирает центральную тему актуальной общемировой важности. В этом году ею станет “Новая внешняя политика”. За последние несколько лет произошли неожиданные серьезные сдвиги в том, что долгое время считалось относительно стабильным балансом сил и влияния между крупными мировыми державами, а также политическим равновесием между различными политическими силами во многих странах. Выявлен ряд существенных сдвигов во внешней политике и международных отношениях, которые неизбежно окажут как прямое, так и косвенное влияние на все другие страны - большие, средние и малые. В этом году Бакинский форум с богатой и разнообразной программой из 10 различных дискуссионных форумов по темам, имеющим решающее значение, предоставит возможность крупным международным деятелям поделиться своими взглядами, знаниями и пониманием различных аспектов ситуации в мире в атмосфере взаимного уважения, терпимости и откровенного обмена различными мнениями. Высказанные и услышанные там взгляды получат широкое международное внимание и распространение, а имя Баку будет звучать в мире с особым авторитетом и отличием.

Как человека, который был с Бакинским форумом с момента его создания, меня всегда впечатляла особая атмосфера волнения, интеллектуального стимулирования, коллегиальности и дружбы, которая царит между всеми спикерами и участниками форума. И многие всемирно известные участники, которые регулярно посещают мероприятия в Баку, и те, кто посещают их впервые, поражаются великолепию Баку как великого города, культурному богатству Азербайджана как страны. Для местных участников Форум - это возможность побывать гостеприимными хозяевами для остального мира, каковыми они всегда являлись, и это высоко ценится всеми иностранными участниками.

Перспективы для развития экономического сотрудничества

Азербайджан является важным партнером для Латвии. Отношения между Азербайджаном и Латвией развиваются, и существует огромный потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Мы рады, что Азербайджан решил открыть Торговый дом в Риге в 2018 году для усиления торгово-экономических связей с Латвией. Мы заинтересованы в расширении экономических связей с Азербайджаном.

Наша цель состоит в том, чтобы стать ведущей страной в области ИКТ в регионе, и мы уже предприняли значительные шаги для достижения этой цели, включая значительные инвестиции в развитие сектора информационно-коммуникационных технологий.

Правительство Латвии утвердило концепцию «Нации, движимой данными», в рамках которой мы приглашаем наших партнеров к сотрудничеству в таких отраслях, как биоэкономика, биомедицина, умные технологии и умная энергетика. Мы видим хороший потенциал для того, чтобы наши предприниматели и ученые создавали отличные инновации в этих областях.

Латвия также заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по наземным транспортным связям между Азией, Центральной Азией, черноморскими странами и Северной Европой.

Пути расширения взаимной торговли

Азербайджан является важным партнером Латвии на Южном Кавказе. Еще во время моего визита в Азербайджан в качестве президента Латвии я твердо подчеркнула четкую приверженность наших стран сотрудничеству. С тех пор во время моих регулярных визитов в Азербайджан я была рада видеть, насколько хорошо продолжается тесное сотрудничество между нашими государствами. В июне 2017 года Латвия и Азербайджан подписали декларацию о стратегическом партнерстве, тем самым подняв наши отношения на новый качественный уровень.

В 2018 году объем торговли между Латвией и Азербайджаном достиг 19,84 миллиона евро, что на 20 процентов больше по сравнению с 2017 годом. Основными товарами экспорта Латвии в Азербайджан в настоящее время являются продукты питания, строительные материалы, изделия из древесины, химикаты и фармацевтические препараты. Мы постоянно призываем предпринимателей искать новые экспортные рынки и надеемся, что в Азербайджане будет больше латвийской продукции, начиная от превосходного электронного оборудования и заканчивая косметикой.

Мы были бы рады видеть азербайджанские фрукты и овощи в наших супермаркетах. В апреле 2019 года Латвию посетит азербайджанская бизнес-делегация с целью увеличения азербайджанского экспорта в Латвию, потенциал для которого определенно есть.

Перспективы увеличения двустороннего инвестиционного потока

Инвестиции являются важной частью экономического развития любой страны. Глобализация привела к инвестициям в экономику стран всего мира.

У нас уже есть примеры успешных инвестиций в такие сферы, как оптовая торговля, транспорт и консалтинг. Латвия заинтересована во взаимовыгодных инвестиционных обменах. Азербайджанский бизнес показывает заинтересованность в развитии сотрудничества с Латвией в пищевой, фармацевтической и промышленной сферах, а также создании совместных сельскохозяйственных предприятий. Латвия приветствовала бы инвестиции из Азербайджана в латвийские порты и логистические центры.

Пути развития отношений в сфере туризма

Туризм в современном мире превратился в крупный сектор, оказывающий непосредственное влияние на экономику страны, где контакты между людьми имеют основополагающее значение.

Мы рады, что наши столицы связаны прямым авиасообщением. Латвийские туристы ценят азербайджанское гостеприимство и древнюю культуру. Из года в год они возвращаются в Азербайджан.

Интересно также наблюдать тенденцию роста туристического потока из Азербайджана в Латвию. Согласно статистике, в 2017 году Латвию посетили 2 358 туристов из Азербайджана. Медицинский туризм - это очень выгодный продукт, и мы видим хороший потенциал для развития сотрудничества в этой области.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @ShirinovRashid

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