Первый вице-спикер Азербайджана: Затягивание переговоров - старая политика руководства Армении

12 марта 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Затягивание переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и провокации - старая политика руководства Армении. Об этом сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, сообщает во вторник Trend.

«Мы не признаем вымышленный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях. Неискреннее поведение руководства Армении препятствует проведению мирных переговоров в правильном русле. Ереван всегда приводит разные причины, в частности изменение формата переговоров, участие в них вымышленного режима и иные отговорки, чтобы уклониться от переговоров, и сорвать процесс мирного урегулирования», - сказал Аскеров.

Первый вице-спикер отметил, что существующий формат утвержден Минской группой ОБСЕ с 1992 года, и переговоры должны быть продолжены в этом направлении. «Позиция Азербайджана известна международному сообществу и Минской группе ОБСЕ. Азербайджан категорически против изменения формата переговоров, потому что конфликт существует между Азербайджаном и Арменией, и это Армения оккупировала земли Азербайджана. Однако Армения всячески пытается воспрепятствовать проведению переговоров в таком формате. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ считают, что формат переговоров должен остаться неизменным, и Азербайджан поддерживает проведение переговоров в этом направлении», - отметил Аскеров.

Первый вице-спикер подчеркнул, что Азербайджан всегда был привержен переговорному процессу. «Затягивание переговорного процесса и провокации - старая политика руководства Армении, которая плохо закончится. Наше терпение не бесконечно. Азербайджан хочет, чтобы переговорный процесс завершился с соблюдением международного права, освобождением оккупированных земель и восстановлением мира в регионе. Азербайджан готов освободить свои земли любыми средствами, в рамках международного права - используя международную поддержку и не исключая военный метод. Тем не менее, Азербайджан хочет, чтобы конфликт был решен посредством переговоров», - сказал Аскеров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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