Состоялась встреча Президента Азербайджана с вице-премьером Румынии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с заместителем премьер-министра Румынии Анной Бирчалл.

Передав главе государства приветствия Президента и премьер-министра Румынии, Анна Бирчалл отметила, что эта встреча создает новые возможности для развития двусторонних связей между двумя странами. Она сказала, что в этом году отмечается 10-летие налаживания стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией.

Глава государства, в свою очередь, просил передать его приветствия Президенту и премьер-министру Румынии. Президент Ильхам Алиев отметил, что личный вклад Анны Бирчалл в развитие связей между Азербайджаном и Румынией и ее поддержка высоко оцениваются в Азербайджане. Глава государства сказал, что имеются большие возможности для дальнейшего развития двусторонних связей, в частности, поощрения торгово-экономического сотрудничества между странами.

Анна Бирчалл отметила, что состоявшееся в прошлом году заседание межправительственной совместной комиссии было очень плодотворным, эта комиссия также играет важную роль с точки зрения развития экономических связей.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, была высоко оценена взаимная поддержка странами друг друга. Также было отмечено, что на днях состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана, на которой важным вопросом было развитие транспортной сферы.

Глава государства коснулся вопроса участия Румынии в Консультативном совете Южного газового коридора.

Анна Бирчалл отметила, что Румыния в период председательства в Совете Европейского Союза непосредственно поддерживала расширение связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

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