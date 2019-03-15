Некоторые антиазербайджанские силы пытаются препятствовать проводимой в стране работе - Сиявуш Новрузов

15 марта 2019 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые антиазербайджанские силы, находящиеся как за рубежом, так и внутри страны пытаются препятствовать проводимой в стране работе.

Об этом в пятницу во время обсуждения отчета Кабинета министров за 2018 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутат парламента Сиявуш Новрузов.

Новрузов сказал, что если рассмотреть реформы, проведенные в стране в прошлом году после президентских выборов, то становится ясно, что экономика страны достигла еще большего развития, был решен ряд социальных проблем и создана новая инфраструктура.

«В прошлом году также были проведены крупные реформы в Кабинете министров, внесены изменения в его состав. Также были ликвидированы структуры, не соответствующие развитию нашей экономики, работе в области решения социальных вопросов, сформированы новые структуры, в которых была необходимость, и этот процесс продолжается и сегодня», - отметил депутат.

Новрузов также сказал, что подписанные в последние месяцы Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения, принятые им решения заранее были отражены в госбюджете на 2019 год.

«Вся работа, проводимая в Азербайджане, направлена на улучшение социального благосостояния населения. Люди также осознает это и поддерживают своего президента, демонстрируется единство власти и народа», - сказал Новрузов.

Депутат добавил, что некоторые силы, находящиеся как за рубежом, так и внутри страны пытаются препятствовать проводимой в стране работе.

«Еще раз отмечаю, что осуществляемая в стране работа, принимаемые шаги являются продолжением реформ, проводимых после президентских выборов в прошлом году. Некоторые страны пытаются вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Их попытки не дадут какого-либо результата», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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