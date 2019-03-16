Отчет Госдепа США не имеет под собой никакой основы - Сиявуш Новрузов

БАКУ /Trend/ - Моменты касательно Азербайджана, содержащиеся в отчете Госдепартамента США по правам человека и фундаментальным свободам в странах мира за 2018 год, не опираются на какие-либо факты, исследования. Об этом в субботу сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениями и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, сообщает Trend.

Новрузов сказал, что Госдепартамент опубликовал старые материалы, не только оставив их без изменений, но и включил в отчет высказывания Али Керимли, некоторых членов т.н. «Нацсовета», не внеся в них даже мелких изменений.

Он добавил, что Государственный департамент в своих отчетах должен опираться на серьезные источники. «Должно проводиться фундаментальное исследование, выслушиваться и учитываться аргументы противоположной стороны. К сожалению, этот отчет является полностью однобоким и не отвечает отмеченным критериям. Почему в этом отчете нет ни слова о более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель в результате армянской оккупации, и лишенных всех прав? Наши соотечественники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев подвергаются армянами различного рода пыткам, в их отношении был проведен незаконный "суд". В отчете о них не сказано ни слова. В отчете говорится о Мехмане Галандарове, Афгане Мухтарлы и Гёзяль Байрамовой, но нет ничего о Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве», - сказал Новрузов.

Замисполнительного секретаря ПЕА считает, что распространение подобных отчетов служит определенным интересам. «Проводимая Азербайджаном независимая политика, принимаемые Президентом Азербайджана решения, распоряжения, распоряжение о помиловании, подписание которого ожидается в ближайшее время, невыгодно определенным силам. Эти силы хотят, чтобы азербайджанское государство действовало под их диктовку. Но Азербайджан – это независимое государство, в проводимой им политике на первом месте стоит защита национальных интересов», - сказал он.

Новрузов также сказал, что в Азербайджане полностью обеспечены свобода интернета и прессы. «В Азербайджане действует более 20 интернет-телеканалов. Сегодня из-за рубежа в отношении Азербайджана посредством YouTube и других международных интернет-ресурсов ведется кампания клеветы. Эту кампанию так же финансируют определенные западные круги», - добавил он.

По вопросу возможности помилования так называемых "политзаключенных" он сказал, что распоряжение о помиловании не устраивает группу лиц. «Распоряжение о помиловании не устраивает лиц, служащих армянскому лобби, и т.н «Нацсовет», в том числе людей Али Керимли. На самом деле они тем или иным способом стремятся к тому, чтобы ни один из тех людей не был отпущен на свободу», - добавил Новрузов.

Депутат сказал, что в связи с помилованием поступило более тысячи обращений. "Азербайджан – правовое государство. Если преступление не представляет общественной угрозы, и поступает обращение со стороны семьи совершившего его лица или организации по защите прав человека, а также человек раскаивается в совершенном преступлении, то эти обращения рассматриваются, и выносится соответствующее решение», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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