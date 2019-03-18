Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании еще раз показало совершенствование в стране этого гуманистического и правового института

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании ряда осужденных лиц еще раз показало совершенствование в Азербайджане помилования как гуманистического и правового института. Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хабар" (Bakı xəbər), политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев отметил, что акт о помиловании сыграл большую роль в устранении возможностей вмешательства во внутренние дела страны некоторых международных организаций и политических центров под предлогом прав человека. "Особо значимо то, что подписание этого распоряжения пришлось на период реализации в стране большого пакета по социальной защите", - сказал он.

Эксперт добавил, что этот важный синтез, редко встречающийся в других странах, является одной из основных форм олицетворения социально-экономической платформы главы азербайджанского государства.

По его словам, последнее распоряжение о помиловании является знаменательным событием в жизни страны. «Это может считаться одним из показателей последовательной деятельности главы государства по осуществлению принципов справедливости и гуманизма», - сказал Гулиев.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, в целом охватило 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме того, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Самир: Али. Текст: Кямаля Сеидова)