Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании приумножило радость в семьях, ожидающих освобождения своих близких

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании приумножило радость в семьях, где ждут освобождения своих близких и родных, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

Депутат расценил этот распоряжение как очередной гуманный шаг главы государства: «Президент Ильхам Алиев и в этот раз проявил большой гуманизм».

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, в целом распространилось на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - на 20 годами лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождено 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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