Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт роддома и Детской больницы в Сальянском районе

18 марта 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы и снабжения их необходимым медицинским оборудованием, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения первоначально будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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