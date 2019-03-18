Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт роддома и Детской больницы в Сальянском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы и снабжения их необходимым медицинским оборудованием, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения первоначально будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.