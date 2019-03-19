Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют во всенародном празднестве по случаю Новруза (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку проводится всенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в веселье по случаю Новруза.

Глава государства и его супруга прибыли на Площадь фонтанов в Баку.

Участники праздничного торжества тепло встретили главу государства и его супругу.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с жителями.

Были сделаны фотографии на память с участниками праздника Новруз.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились здесь с ярмаркой Новруз.

После этого глава государства и его супруга прибыли в Ичеришехер, где ознакомились с фестивалем «Весенняя крепость».

Девушка-Весна преподнесла главе государства праздничную хончу.

Благословив народ, древний Деде Горгуд пожелал, чтобы Новруз байрамы принес азербайджанскому народу благополучие и достаток.

Главные персонажи Новруз байрамы Кеса и Кечал поздравили Президента и его супругу с праздником, посоревновались с главой государства в битье яиц.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ярмаркой в рамках фестиваля «Весенняя крепость».

Сотрудники Азербайджанского государственного академического музыкального театра поблагодарили Президента за внимание и заботу.

Президент Азербайджана и его супруга побывали в Центре современного искусства.

Праздничное веселье продолжается.

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