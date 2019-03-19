Али Ахмедов: Погорельцам из общежития в Баку была оказана поддержка в той форме, в какой они хотели

БАКУ /Trend/ - После пожара, произошедшего в Наримановском районе Баку в общежитии, где проживали вынужденные переселенцы, им была оказана поддержка в той форме, в какой они хотели, была выдана компенсация для временного проживания.

Об этом сказал вице-премьер, зампред и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Али Ахмедов отметил, что идут работы по ремонту здания: «Также серьезно расследуются причины пожара. Частота таких пожаров в последние месяцы беспокоит нас по двум причинам. Первая – потому что от пожаров страдают люди, и в результате последнего пожара погибли двое, вторая причина – четыре пожара, которые произошли за очень короткий период времени, заставляют нас задуматься об их причине. Необходимо расследовать, имел ли место поджог. Поэтому правоохранительные органы работают над этим».

Вице-премьер подчеркнул, что Азербайджанское государство всегда уделяет особое внимание вынужденным переселенцам, строит для них новое жилье, и эта работа продолжается.

Напомним, что ранее Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщал, что ночью пятого марта примерно в 23.30 на территории Наримановского района Баку, на улице М.Мамедова произошел пожар в общежитии, в котором проживали вынужденные переселенцы.

Восемь человек, отравившихся дымом при пожаре, который произошел на третьем этаже здания общежития, в комнате Сарии Гаджиевой, были немедленно госпитализированы.

В результате происшествия погибли вынужденные переселенцы Элиза Алиева и Сурхай Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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