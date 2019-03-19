Азербайджанские депутаты отправятся в США

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Сахиба Гафарова и Асим Моллазаде 23 марта посетят Вашингтон, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение парламента.

Депутаты примут участие в ряде встреч в Конгрессе США, будут проведены обсуждения по развитию межпарламентских связей, другим вопросам, они обменяются опытом в сфере законотворчества.

Визит завершится 30 марта.

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