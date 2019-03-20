Президент Ильхам Алиев: В этом году и в последующие годы мы будем делать все необходимое для строительства армии

20 марта 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году и в последующие годы мы будем делать все необходимое для строительства армии.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

Глава государства сказал, что Азербайджан наращивает свою военную мощь.

«Два проведенных в прошлом году военных парада продемонстрировали всему миру нашу военную мощь. В этом году и в последующие годы мы будем делать все необходимое для строительства армии. Реконструировано, можно сказать, абсолютное большинство наших воинских частей», - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджанская армия оснащается самой современной техникой и наша боеспособность с каждым днем растет.

«Сегодня Новруз байрамы отмечают в том числе в Джоджуг Марджанлы. Строительство, восстановление Джоджуг Марджанлы, возвращение туда жизни – наше историческое достижение. Сегодня Джоджуг Марджанлы является свидетельством несгибаемого духа азербайджанского народа», - отметил глава государства.

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