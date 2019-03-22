Есть широкий потенциал для еще большего развития связей между Азербайджаном и Аргентиной - Мамедъяров (ФОТО)

22 марта 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Есть широкий потенциал для еще большего развития связей между Азербайджаном и Аргентиной. Об этом в пятницу в ходе встречи с председателем Палаты депутатов Аргентины, депутатом Эмилио Монцо сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего визита в Аргентину, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонних отношений между Азербайджаном и Аргентиной, дальнейшему углублению межпарламентских связей.

Глава МИД Азербайджана выразил надежду на то, что этот визит внесет вклад в развитие связей между двумя странами, в том числе торгово-экономических. Министр также рассказал об основных аспектах стратегии Азербайджана в областях экономики и торговли, и добавил, что основными направлениями этой стратегии являются сферы энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма.

На встрече, проведенной с председателем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Аргентине Гектором Оливаресом и членами группы, а также с председателем комиссии по международным отношениям Палаты депутатов Корнелией Шмидт было отмечено, что существует широкий потенциал для продвижения отношений также в сельском хозяйстве и вложении инвестиций. В связи с этим была отмечена важность установления прямых контактов между деловыми людьми.

Министр также встретился с временным председателем Сената Аргентины Федерико Пинедо. Во время встречи обсуждались вопросы двусторонней повестки, была отмечена важность межпарламентских связей в укреплении отношений двух стран.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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