Уругвай намерен в дальнейшем еще больше углублять отношения с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи стороны провели подробное обсуждение широкого круга вопросов по двусторонним отношениям.

Мамедъяров отметил, что тот факт, что Азербайджан вошел в пятерку крупнейших экспортеров нефти в Уругвай в прошлом году, является хорошим примером развития в направлении двусторонних торговых отношений.

Также министр проинформировал собеседника о текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В свою очередь глава МИД Уругвая отметил, что позиция его страны, основанная на документах, принятых международными организациями, останется неизменной.

Также Нин Новоа подчеркнул, что его страна намерена в дальнейшем еще больше углублять отношения с Азербайджаном.

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