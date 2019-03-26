Азербайджанская армия подавила огневые точки ВС Армении и пресекла очередные провокации

26 марта 2019 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в течение дня подразделения вооруженных сил Армении прибегли к провокациям на различных направлениях фронта, сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате обстрела противником позиций наших подразделений сегодня вечером на Физулинском направлении фронта погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Эллезов Эллез Аледдин оглы.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

В то же время, армянская пресса распространила информацию о якобы попытке азербайджанской стороны продвинуть вперед свои позиции посредством проведения инженерных работ на армяно-азербайджанской государственной границе, отмечает министерство.

"Официально заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности, является очередной провокацией армянской стороны и преследует цель обострить обстановку на фронте.

В результате решительных и адекватных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, огневые точки противника были подавлены и его дальнейшие провокации были пресечены.

В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют ситуацию на линии фронта", - отмечает ведомство.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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