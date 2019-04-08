Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Саудовскую Аравию делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджана – начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

В ходе встречи генерал-полковника Садыкова с руководством Центра была представлена обзорная информация о структуре, основной цели, задачах и приоритетных направлениях деятельности организации.

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