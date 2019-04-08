Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамкирском районе

8 апреля 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шамкир-Заям-Дуярли-Шиштепе-Байрамлы Шамкирского района.

Согласно распоряжению, в целя строительства автомобильной дороги Шамкир-Заям-Дуярли-Шиштепе-Байрамлы, соединяющей восемь населенных пунктов с населением в восемьдесят пять тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 14 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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