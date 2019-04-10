Роб Собхани: Решительные шаги Президента Ильхама Алиева по диверсификации экономики Азербайджана стали ключевыми факторами в дальнейшем улучшении международного статуса страны

БАКУ /Trend/ - Взвешенные и решительные шаги Президента Азербайджана Ильхама Алиева по диверсификации экономики страны стали ключевыми факторами в дальнейшем улучшении международного статуса Азербайджана, сказал Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.



«Упор, сделанный Президентом Ильхамом Алиевым на агробизнес, легкую промышленность, предпринимательство, туризм, оздоровление окружающей среды и информационные технологии был отмечен представителями международных СМИ как признак движения Азербайджана в правильном направлении», - сказал он.



Собхани отметил, что тот факт, что Президент Ильхам Алиев представил Азербайджан как надежного, безопасного и долгосрочного партнера для импортеров энергоносителей в Европе значительно способствует росту международной репутации страны.



«Президент Ильхам Алиев позиционировал Азербайджан как островок стабильности в неспокойном регионе. Не менее важно, что, несмотря на оккупацию азербайджанских земель, Президент Ильхам Алиев показал миру, что, желая урегулировать конфликт с Арменией мирным путем, он является одним из ответственных мировых лидеров. Именно по этой причине сегодня мы являемся свидетелями возобновившегося интереса со стороны правительства США к урегулированию нагорно-карабахского конфликта - особенно после визита советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан и регион», - сказал он.



По словам Собхани, важнейшим фактором являются также и личные лидерские качества Ильхама Алиева на посту Президента Азербайджана.

«Когда в больницах Италии, или в школах Болгарии или Греции в лишенных доступа к энергоресурсам отдаленных регионах этих стран включат свет, он включится благодаря азербайджанскому природному газу. И европейские потребители могут быть уверены, что их энергетические потребности всегда будут удовлетворены, потому что во главе этого масштабного проекта стоит Президент Азербайджана Ильхам Алиев», - добавил он.



Собхани отметил, что географическое положение Азербайджана позволяет стране стать платформой для решения многих важных для мирового сообщества вопросов, таких как изменение климата и межконфессиональный диалог.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.