Назначен новый военный атташе России в Азербайджане (ФОТО)

10 апреля 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду встретился с чрезвычайным и уполномоченным послом Российской Федерации в Азербайджане Михаилом Бочарниковым, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в военной, военно-образовательной, военно-медицинской и других сферах, в том числе новые проекты в области военно-технического сотрудничества, направленные на усиление боеспособности Азербайджанской Армии.

Стороны обменялись мнениями по организации рабочих встреч между делегациями министерств обороны двух стран, проведению совместных военных учений, продолжению взаимных визитов военных кораблей обеих стран в Каспийском море и по другим вопросам.

Посол представил новоназначенного военного атташе России в Азербайджане полковника Андрея Алексенцева генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Министр обороны поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в нашей стране, и пожелал ему успехов в сфере расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

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