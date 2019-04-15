Президент Ильхам Алиев повысил пенсию участникам Великой Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение «Об учреждении президентской пенсии участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов войны)» от 2 июля 2012 года.



Согласно изменению, в первой части вышеуказанного распоряжения слова «121 (сто двадцать один)» заменены словами «150 (сто пятьдесят)».



Таким образом, в Азербайджане повышен размер президентской пенсии для указанной категории лиц.



Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.



Распоряжение вступает в силу с первого апреля 2019 года.

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