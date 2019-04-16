Администрация Президента: Радикальные группы выступают против идеологии азербайджанства

16 апреля 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеспечена свобода вероисповедования, и представители зарубежных стран приводят в пример отношения между государством и религией в стране.

Об этом на конференции «Религиозно-идеологическая безопасность и медиа» сказал старший консультант отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Алигейдар Зульфугаров.

Зульфугаров отметил, что различные религиозные конфессии функционируют в Азербайджане на основе взаимоуважения, и в стране столетиями существовали традиции толерантности.

Он подчеркнул, что существуют определенные, управляемые извне угрозы для религиозной стабильности в Азербайджане. «Однако Азербайджан - сильное государство, и правоохранительные органы достойно справляются с этими угрозами. Сегодня перед нами стоят такие проблемы, как обострение в интернет-пространстве противостояния на религиозной почве, озвучивание агрессивных мнений, пропаганда вредоносных мнений в соцсетях. В этой сфере проводится определенная работа, необходимые меры предпринимают соответствующие структуры», - сказал Зульфугаров.

По его словам, результаты мониторингов показывают, что радикальные группы выступают против идеологии азербайджанства, занимаются пропагандой идеологий внешних кругов. «Одной из главных задач, стоящих перед нами, является совместная борьба с этими вредоносными группами», - сказал Зульфугаров.

Представитель Администрации Президента добавил, что проводится большая работа по информированию представителей медиа по вопросам религии. «Нам известны авторы, которые публикуют в печати различные материалы на эту тему, что очень радует. Цель в том, чтобы просвещать граждан в этой сфере, что поможет устранять вредные тенденции», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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