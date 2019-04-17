Эльмар Мамедъяров принял участие в открытии памятной доски АДР в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в церемонии открытия памятной доски, посвященной признанию в 1920 году Республикой Польша независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В мероприятии также принял участие министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Выступая на церемонии Эльмар Мамедъяров, отметил существование исторических связей между Азербайджаном и Польшей, сказал, что в результате исследований, проведенных посольством Азербайджана в Польше, в польских архивах были обнаружены интересные документы, посвященные отношениям между двумя странами.

В данном контексте министр Эльмар Мамедъяров довел до внимания, что 13 февраля 1920 года министр иностранных дел Польши Станислав Патек направил телеграмму правительству Азербайджана, в которой было выражено признание де-факто АДР со стороны Польши.

Кроме того, было отмечено, что в 1918 году польский дипломат Вацлав Островски был назначен дипломатическим представителем Польши в Азербайджане.

Высоко оценив деятельность польских дипломатов в отношении Азербайджана 100 лет назад, министр Эльмар Мамедъяров довел до внимания, что между двумя странами и сегодня существуют тесные узы, отметил также существование стратегических связей между сторонами.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высоко оценил открытие памятной доски.

Глава МИД подчеркнул, что Польша еще 100 лет назад активно поддержала суверенитет государств, отметил, что эта политика продолжается и сегодня.

Коснувшись вклада, внесенного польскими специалистами в течение ХХ века в общественно-политическую жизнь Азербайджана, польский министр особо отметил нефтедобычу в Азербайджане, развитие архитектуры Баку и другие сферы.

Министры подчеркнули, что подробный обмен мнениями по азербайджано-польским отношениям будет продолжен в ходе двусторонней встречи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.