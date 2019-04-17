Президент Ильхам Алиев: Мы превратили Азербайджан в один из международных транспортных центров (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Мы превратили Азербайджан в один из международных транспортных центров.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью информационному агентству "Синьхуа" Китая, опубликованном агентством в среду, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы вкладываем инвестиции в модернизацию нашей железнодорожной инфраструктуры. В мае прошлого года мы сдали в эксплуатацию на Каспийском море новый международный порт, грузоперевалочная способность которого составляет 15 миллионов тонн. При необходимости его возможности могут быть увеличены до 25 миллионов тонн" - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азию и Европу, является кратчайшим транспортным маршрутом для грузоперевозок из Китая в Европу и обратно. В 2018 году по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 19 поездов грузов.

"Используя свое географическое положение, мы вложили инвестиции в инфраструктурный и транспортный сектора страны, превратив тем самым Азербайджан в один из международных транспортных центров. Наша страна расположена на историческом Шелковом пути. Создание современной инфраструктуры является одной из наших основных целей. Основные инвестиции мы направляем на строительство дорог, автомагистралей и аэропортов. Через территорию нашей страны проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан принимает активное участие в обоих проектах и выдвинул ряд инициатив в этом направлении", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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