Польша заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения

17 апреля 2019 23:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром морской экономики и внутренней навигации Польши Мареком Гробарчиком, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Гробарчик, подробно проинформировав о деятельности портов Польши, подчеркнул наличие большого потенциала для экономического сотрудничества между двумя странами.

Эльмар Мамедъяров, отметив важность сотрудничества между портами Азербайджана и Польши, довел до внимания собеседника полную информацию о Бакинском международном морском торговом порте и всех трех этапах строительства порта. Министр также отметил, что уже согласован меморандум взаимопонимания по сотрудничеству между Бакинским международным морским торговым портом и морским портом Гданьска.

Марек Гробарчик в свою очередь отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения, а также в сфере производства морепродуктов.

На встрече также были обсуждены транзитные и интермодальные перевозки между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров пригласил Марека Гробарчика посетить Азербайджан.

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