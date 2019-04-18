Мамедъяров: Саммит в Брюсселе станет еще одной вехой в истории «Восточного партнерства»

18 апреля 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Программа «Восточное партнерство» Европейского союза (ЕС) является важным и полезным институтом. Как сообщает в четверг Trend, об этом глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал в ходе пресс-конференции в Польше.

"Восточное партнерство" - очень интересный институт. Он был создан 10 лет назад по инициативе Польши и Швеции. Конечно, шесть стран-участниц имеют разные устремления. Участвуя в этой инициативе на протяжении стольких лет, мы учимся тому, как лучше понимать ЕС. И я считаю, что ЕС учится тому, как лучше понимать Азербайджан или других членов "Восточного партнерства", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что в следующем месяце состоится саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе, который станет еще одной вехой, этапом в определении перспектив на следующее десятилетие, укреплении этого института, определении направления его развития.

Отметим, что «Восточное партнерство» - это польско-шведская инициатива, которая возникла в 2009 году и является частью европейской политики соседства, охватывающей восточных соседей ЕС. Участниками программы являются Азербайджан, Молдова, Украина, Грузия, Беларусь и Армения.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане значительно вырастет производство мяса птицы
Бизнес 13:42
Глава МИД Хорватии посетит Азербайджан
Политика 13:05
Наращивается производство пропилена и полиэтилена в Азербайджане
Бизнес 12:48
Сменился альтернативный директор AIIB по Азербайджану
Бизнес 12:22
В Азербайджане посредством "единого окна" выданы 17 разрешений для стройобъектов, не требующих экспертизы
Бизнес 12:16
В Азербайджане продолжает расти производство сельхозпродукции
Бизнес 12:06
Лента новостей
Частные узбекские компании получат льготные кредиты на сумму до $200 млн
Бизнес 13:44
В Азербайджане значительно вырастет производство мяса птицы
Бизнес 13:42
Сеул поможет Туркменистану с коммерциализацией мобильной связи 5G
ИКТ 13:41
В Турции задержано около 10 тыс. нелегалов
Турция 13:32
В минкультуры Азербайджана новые назначения
Общество 13:23
В Азербайджане создается новая платформа по развитию МСБ (ФОТО)
Экономика 13:15
Глава МИД Хорватии посетит Азербайджан
Политика 13:05
Меркель выразила соболезнования семьям погибших в ДТП на Мадейре
В мире 13:00
Азербайджан значительно увеличил экспорт
Бизнес 12:59