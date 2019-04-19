В Азербайджане открылся учебно-тренировочный центр МиГ-29 (ФОТО/ВИДЕО)

19 апреля 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается деятельность в рамках модернизации Военно-воздушных сил (ВВС), нацеленная на совершенствование системы управления, и доведения её до уровня высоких технических стандартов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Авиационный ремонтный завод.

Министру обороны было доложено о текущей деятельности, проводимой в цехах по ремонту агрегатов, двигателей и редукторов самолетов и вертолетов, авиационной техники и оборудования, а также радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения.

Гасанов поинтересовался подготовкой авиационных средств, текущим ремонтом агрегатов и ходом регламентных работ.
Затем министр обороны принял участие в открытии учебно-тренировочного центра истребителей МиГ-29 ВВС.
Генерал-полковник Гасанов побывал в классах авиационных инженеров, авиационного вооружения, управления полетами, проведения анализа полетов, наблюдал за подготовительными тренировками военных пилотов, и дал соответствующие указания.

Министру обороны было доложено, что установленные здесь симуляционные тренажеры позволяют обеспечить полеты двух или четырех самолетов одновременно, продемонстрированы принадлежности для высотных работ и оборудование, предназначенные для летного состава. После ознакомления с условиями, созданными в центре, Гасанов провел совещание с военными пилотами, и поставил перед ними конкретные задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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