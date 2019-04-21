Депутат: Единство народа и власти - непроходимый заслон на пути антиазербайджанских сил

21 апреля 2019 08:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Враждебные Азербайджану силы пытаются расшатать стабильность в стране.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

По словам депутата, лишь только Азербайджан ступил на путь независимости, был инспирирован нагорно-карабахский конфликт, Армению поддержали в деле оккупации азербайджанских земель: "Азербайджан потерял более 20 тысяч шехидов, оккупировано 20 процентов территории Азербайджана, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, но, несмотря на это, Азербайджан развивается, все более интегрируется в мир, растет его авторитет. Азербайджан уже был председателем Совета безопасности ООН, а с этого года будет председателем такой солидной организации, как Движение неприсоединения. Однако, есть силы, которые никак не хотят смиряться с тем, что такое молодое государство в такой короткий срок сумело настолько развиться, и это при том,что оккупировано 20 процентов его территории. Налицо зависть и двойные стандарты".

Депутат отметил, что Азербайджан принимает у себя важные международные мероприятия, дарит миру ценности мультикультурализма: "Азербайджанскую модель мультикультурализма изучают и применяют в мире . Однако, самое важное то, что Президент Азербайджана проводит независимую политику, национальные интересы Азербайджана занимают центральное место в его внутренней и внешней политике".

По его словам, ряд стран пытается навязать свой диктат Азербайджану, чтобы в рамках сотрудничества обеспечить свои интересы: "Однако, решительность, принципиальность и дипломатическое мастерство Президента Ильхама Алиева этого не допускают. В такой ситуации они пытаются поколебать стабильность в Азербайджане, создать препятствия на пути его развития. Для этого они используют “пятую колонну”. Очень жаль, что представители радикальной деструктивной оппозиции, этакие личности, покинувшие страну, где-то, как-то сумевшие получить убежище, оказывают поддержку враждебным антиазербайджанским силам, за грант, за возможность жить там, выступают против национальных интересов Азербайджана. Чтобы помешать развитию Азербайджана антиазербайджанские круги обращаются к таким силам, направляют их, активизируют. Однако, все это зря. Народ Азербайджана и сам основательно поднаторел в этих вопросах и тесно сплотился вокруг своего Президента. Единство народа с властью, развитие Азербайджана - ощутимый удар для этих деструктивных сил. Они никогда не достигнут своих целей, потому, что сам народ окажет сопротивление, встанет на их пути".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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