Али Гасанов: Резкую реакцию оппозиции понять можно - зрителей Формулы 1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул»

БАКУ /Trend/ - За соревнованиями Гран При Азербайджана Формулы 1 в 2018 году в целом наблюдали 94 миллиона зрителей. Напряженность и столь резкую реакцию оппозиции понять можно: зрителей Формулы 1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул».

Об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, сообщает во вторник Trend.

Проведение соревнований Формулы 1 – это показатель авторитета, престижа государства, источник его гордости, говорится в статье.

Отмечается, что 25 лет - это очень маленький с точки зрения истории срок для строительства государства. Если геополитические и внутренние процессы протекают в спокойном русле, то этого времени может быть достаточно для формирования национального государства, однако его развитие требует больше времени и сил. Если какой-либо народ всего за 25 лет, в крайне напряженных международных и региональных условиях, сумел создать гражданское единство, опирающееся на стабильное и национальное единство, построил независимое государство, умеющее сказать свое слово в глобальных процессах, обладающее сильной экономикой, высоким международным авторитетом, ставшее политическим, экономическим и гуманитарным центром региона, то этот народ и представляющая его власть действительно достойны большой похвалы. «Ни для кого не секрет, что сегодняшняя власть в Азербайджане, опираясь на народ, построила на основе национальной воли устойчивое и день ото дня развивающееся государство, полностью обеспечивающее себя", - говорится в статье.

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