Президент Ильхам Алиев встретился с председателем компании Huawei в Пекине (ФОТО) (версия 2)

25 апреля 2019 10:32 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Пекине с председателем компании Huawei Лян Хуа, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Huawei Лян Хуа отметил, что компания уже более 15 лет осуществляет успешную деятельность в Азербайджане, и поблагодарил главу нашего государства за созданные им условия.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Huawei в Азербайджане, отметил, что эта компания является одной из ведущих компаний в мире в области информационно-коммуникационных технологий. Он также сообщил, что во время государственного визита в Китай в 2015 году близко ознакомился с деятельностью компании Huawei. Подчеркнув большие перспективы с точки зрения сотрудничества между Азербайджаном и Huawei, глава государства выразил удовлетворение традиционным участием этой компании в выставке Bakutel. Президент Ильхам Алиев рассказал о проводимых в стране реформах в области ИКТ, отметил перспективность сотрудничества с Huawei в этой сфере.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проектах, которые могут быть реализованы в области инфраструктуры ИКТ, умного сельского хозяйства, умного города и умного дома, цифровой экономики, цифрового образования и в других сферах.

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