В Пекине состоялась встреча президентов Азербайджана и России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Пекине в пятницу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Главы государств выступили на встрече.

Президент России Владимир Путин сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые друзья.

Я рад Вас видеть. Мы уже имели удовольствие друг с другом коротко переговорить, что называется, в кулуарах. Рад возможности побеседовать с Вами уже в таком, более широком составе. Мы с Вами встречаемся регулярно, имеем возможность не только обменяться мнениями, сверить часы, но и как-то скорректировать нашу совместную работу. А в целом, она идет, на мой взгляд, очень неплохо.

Развиваются торгово-экономические связи. Мы создали даже специальный, собственно говоря, даже по Вашей инициативе, можно сказать, механизм взаимодействия в торгово-экономической сфере. На мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается. Мы потом попросим наших коллег с российской и азербайджанской стороны высказаться на этот счет. Но в целом мы удовлетворены развитием наших отношений. Уверен, поговорим с Вами сегодня о всех аспектах нашего взаимодействия. Я очень рад Вас видеть.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Очень рад нашей новой встрече. Наши встречи придают очень серьезный импульс развитию наших отношений. Мы встречаемся регулярно и, конечно же, решаем очень важные вопросы сотрудничества, взаимодействия во всех сферах. Мы очень удовлетворены тем, как развиваются наши отношения. Они охватывают все сферы. И активный политический диалог ведется. Мы наблюдаем рост товарооборота. Как Вы отметили, существует специальный механизм для продвижения конкретных проектов. Очень большой интерес со стороны бизнес-кругов работать вместе. Конечно, важным направлением сотрудничества является транспортно-логистическая сфера. И здесь у нас есть хорошие результаты, и в энергетике, сельском хозяйстве, гуманитарном сотрудничестве. Думаю, что уровень взаимоотношений сегодня такой, что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной. Поэтому уверен, что наша нынешняя встреча также даст хороший толчок будущему развитию отношений, которые основаны на дружбе, добрососедстве, взаимной поддержке, взаимном уважении. Мы очень дорожим этими отношениями, очень их ценим и рассчитываем на поступательное движение вперед. Еще раз спасибо.

Президент Владимир Путин: Спасибо. В том, что касается торговли, у нас почти на 14 процентов увеличился товарооборот в прошлом году и достиг 2,5 миллиарда долларов. Но и на международной повестке тоже у нас много общих вопросов. Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит. Так что об этом тоже поговорим.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, инфраструктурной, инвестиционной, сельскохозяйственной, нефтегазовой, транспортной, промышленной, фармацевтической, образовательной, культурной, гуманитарной сферах, в том числе транспортного коридора Север-Юг. Была отмечена успешная деятельность межправительственной комиссии и подчеркнуто наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

В ходе беседы был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Президент Владимир Путин заявил, что Россия, как страна-сопредседатель Минской группы, и впредь будет прилагать усилия в направлении урегулирования конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил усилия России как страны-сопредседателя в решении этого конфликта. Была выражена уверенность в том, что дружественные связи между нашими странами будут и впредь успешно развиваться.

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