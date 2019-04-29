Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 гг (версия 2)

29 апреля 2019 18:12 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы».

Согласно распоряжению, с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями утверждается «Государственная программа по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы».

Агентству пищевой безопасности поручено координировать выполнение мер, предусмотренных в утвержденной этим распоряжением Госпрограмме; в трехмесячный срок определить основные индикаторы исполнения мер, указанных в этой Госпрограмме, с учетом международного опыта; раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе выполнения мер, предусмотренных в Госпрограмме.

Министерству финансов и министерству экономики поручено принять необходимые меры для предусмотрения финансовых средств в процессе ежегодного составления государственного бюджета и государственных инвестиционных программ для финансирования мер, предусмотренных в Госпрограмме, утвержденной настоящим распоряжением.

Оценку и мониторинг выполнения мер, предусмотренных в Госпрограмме, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Агентства пищевой безопасности.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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