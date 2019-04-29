В Баку состоялось официальное открытие посольства Хорватии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялось официальное открытие посольства Хорватии, сообщает в понедельник Trend.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, министр по налогам Азербайджана Микаил Джабаров, заместители министра иностранных дел Хорватии по вопросам политики и экономики Виче Скрачич и Ивано Живкович.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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