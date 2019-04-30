Министр культуры Ирана прибыл в Азербайджан

30 апреля 2019 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр культуры и исламской ориентации Ирана Абузар Эбрахими Торкаман находится с визитом в Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Ирана в Баку, целью визита иранского министра является участие в работе V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Отметим, что среди участников Форума также министр иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей, главы МИД Уругвая и Гамбии Родольфо Нин Новоа и Мамадоу Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр по информации и работе с молодежью Кувейта Мохаммад Абдуллахи Альджабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

Кроме того, в форуме примут участие высокопоставленные официальные лица из более чем 100 стран и свыше 30 международных организаций.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН.

Организаторами форума, который пройдет 2-3 мая в Баку, являются азербайджанское правительство и министерство культуры Азербайджана, партнерами – ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, СЕ, ИСЕСКО и Всемирная туристская организация.

(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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