В Баку прошла конференция «Гейдар Алиев и религиозная политика в Азербайджане»

1 мая 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня при организации Госкомитета по работе с религиозными структурами прошла конференция «Гейдар Алиев и религиозная политика в Азербайджане», сообщает в среду Trend.

В конференции приняли участие руководство комитета, официальные лица Управления мусульман Кавказа (УМК), главы религиозных конфессий, религиозные деятели и представители общественности.

Открывая мероприятие вступительным словом, первый зампредседателя комитета Саяд Салахлы отметил, что великий лидер Гейдар Алиев имеет большие заслуги перед азербайджанский народом.

Он отметил, что под руководством Гейдара Алиева в Азербайджане были достигнуты большие успехи. «Гейдар Алиев был гениальным политиком. Благодаря его таланту политика в Азербайджане была предотвращена гражданская война. Гейдар Алиев оставил нам в наследство сегодняшний сильный Азербайджан. Общенациональный лидер Гейдар Алиев был дальновидным политиком, и каждая его мысль носила в себе глубокий смысл», - сказал он.

Салахлы подчеркнул, что Гейдар Алиев осуществил большую работу в сфере религиозной политики. После возвращения великого лидера к руководству страной, наряду с другими сферами, началось развитие и в этой области, в стране была полностью обеспечена свобода вероисповедания, сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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